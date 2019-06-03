Банк ВТБ и акционеры группы компаний «РТК» достигли договоренности и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ 50% плюс одной акции ГК «РТК». Об этом говорится в сообщении ВТБ, распространенном в понедельник.

Как указано в справке ВТБ, группа компаний «РТК» — многопрофильный железнодорожный холдинг, лидер специализированных сегментов рынка грузовых железнодорожных перевозок в России. Это крупнейший перевозчик аграрных и лесных грузов.

«Акционеры намерены продолжать реализовывать стратегию развития компании, нацеленную на поддержание лидирующих позиций в сегментах перевозок специализированным составом», — говорится в релизе.

В ВТБ подчеркивают, что за последние годы Россия существенно нарастила объемы производства и экспорта пшеницы и других зерновых культур и по этим показателям сегодня входит в тройку мировых лидеров. Для отечественного сельского хозяйства и экономики страны в целом данное направление приобрело стратегический характер.

Цели группы ВТБ на зерновом рынке предусматривают достижение дополнительной синергии за счет объединения активов в области транспортной экспортной логистики и торговли, что поможет увеличить эффективность логистических цепочек внутри страны, сделает прозрачным ценообразование, обеспечит приток капитала, позволит модернизировать логистическую инфраструктуру рынка, повысит скорость и эффективность поставок. В конечном счете это приведет к повышению конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках, ожидают в банковской группе.

Модернизация существующей зерновой логистической инфраструктуры — одна из приоритетных стратегических задач ГК «РТК». «Железнодорожный транспорт обеспечивает около 50% поставок зерна в глубоководные порты, а также является наиболее эффективным способом осуществления поставок зерна из удаленных регионов России для последующего перераспределения на экспортные поставки в портах, — отмечают стороны сделки. — Развитие инфраструктуры внутрироссийских перевозок, снижение волатильности рынка и предоставление качественной и надежной услуги для профильных российских предприятий также являются важнейшими стратегическими задачами ГК «РТК».



ГК «РТК» и группа ВТБ намерены продолжить развитие других сегментов бизнеса, включая перевозку лесных и навалочных грузов, минеральных удобрений. «Уникальная экспертиза, собственный аналитический центр компетенции и стабильные финансовые показатели холдинга позволяют говорить о высоком потенциале дальнейшего роста», — заключают в ВТБ.