До 2021 года Минтруд унифицирует для всех регионов процесс назначения мер социальной поддержки с использованием Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Об этом рассказал газете «Коммерсант» замминистра Алексей Скляр, курирующий IT-направление в Минтруде, подчеркнув, что цифровизация социальной политики является одним из приоритетов ведомства на ближайшие годы.

Как напоминает издание, в декабре 2018 года правительство утвердило разработанный Минтрудом «План мероприятий по повышению эффективности предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи», который является составляющей нацпроекта «Цифровая экономика». При этом для реализации плана с участием Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, Роструда и главных бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) в субъектах РФ не предусматривается увеличения расходов федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов.

По словам Скляра, главная цель плана — за счет цифровизации сделать социальные услуги более удобными для россиян. Для этого план предусматривает несколько направлений трансформации существующей системы их оказания. Первое — это совместный с ПФР запуск Единой государственной информационной системы социального обеспечения для расчета и предоставления мер социальной поддержки в России как на региональном, так и на федеральном уровне.

«Сейчас ЕГИССО агрегирует информацию об уже предоставленных мерах государственной социальной поддержки. При этом осуществление функций по назначению самих мер социальной поддержки, их предоставление осуществляется в различных информационных системах, а в отдельных муниципальных образованиях — ручным образом без применения информационных систем», — поясняет Скляр. По его словам, с марта 2019 года ряд регионов уже тестируют техническую составляющую ЕГИССО, а с 2021 года ее использование станет обязательным для всех субъектов РФ уже при назначении регионами мер социальной поддержки в рамках переданных с федерального уровня полномочий. «Посредством ЕГИССО будет осуществляться формирование базы данных с отражением всего процесса взаимодействия с гражданином — начиная с его обращения, что даст правительству огромные возможности для анализа и корректировки программ соцподдержки населения», — отмечает чиновник.

Во-вторых, Минтруд планирует в 2020 году объединить отдельные процессы взаимодействия граждан с ПФР, ФСС и учреждениями МСЭ, что позволит реализовать принцип «одного окна». «Так, в случае инвалидности вместо последовательного обращения сначала в учреждение медико-социальной экспертизы, а далее для получения соответствующих мер социальной поддержки отдельно в ПФР и ФСС гражданин сможет обратиться в любую из этих организаций и получить там любую услугу», — поясняет замминистра. Также ПФР, ФСС и учреждения МСЭ будут использовать единые информационные системы и сервисы при взаимодействии с гражданами. Представитель Минтруда подчеркивает, что для бюджетов объединение статистической составляющей фондов — вопрос эффективности использования ресурсов, так как они могут использовать общую инфраструктуру для хранения и передачи данных. «Коммерсант» напоминает, что уже несколько лет в правительстве идет дискуссия об объединении всех сервисов фондов в единую структуру. По словам Скляра, также произойдет интеграция личных кабинетов граждан в системах ПФР и ФСС, в ЕГИССО, в федеральном реестре инвалидов, а по всем возможным вопросам о соцуслугах будут работать круглосуточный консультант-бот и контакт-центр.



Также Минтруд будет внедрять проактивное предоставление мер социальной поддержки. «Сейчас в РФ существуют 383 меры соцподдержки граждан и 60 миллионов их получателей — и в них сложно разобраться гражданам. Должно быть обеспечено уведомление граждан о возникающих у них правах на получение мер социальной поддержки. Аналогично необходимо уведомлять граждан и о других событиях, таких как приближение окончания срока действия инвалидности, для того чтобы гражданин мог совершить необходимые действия», — говорит Алексей Скляр. Основой проактивного реагирования станет ЕГИССО, которая сможет реагировать на изменение данных о человеке, и в зависимости от его нового статуса в связанной с ЕГИССО информационной системой гражданину будет предложено обратиться за какой-либо мерой поддержки. Благодаря электронному документообороту сократится срок назначения ряда социальных услуг и уменьшится пакет документов, необходимый для их получения, а многие услуги будут переведены в проактивный режим без необходимости подачи документов гражданином. «В первую очередь это коснется таких услуг, как установление пенсии и доплат к ней, выдача государственного сертификата на материнский капитал и распоряжение им, назначение ежемесячной денежной выплаты инвалидам, обеспечение техническими средствами реабилитации», — указывает Скляр.