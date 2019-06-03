Новым финансовым директором МГТС назначен Николай Пожидаев, сообщается в релизе организации.

Он будет отвечать за комплекс вопросов, связанных с финансовой деятельностью и эффективностью инвестиционного планирования МГТС, а также за формирование и реализацию финансовой стратегии компании.

Ранее возглавлявшая финансовый блок МГТС Ольга Белоусова продолжила карьеру в должности финансового директора фармацевтического предприятия «Оболенское», акционером которого недавно стала АФК «Система».