Ассоциация банков России (ассоциация «Россия») признала свою деятельность недостаточно эффективной, пишет газета «Ведомости» , цитируя материалы к I съезду ассоциации, состоявшемуся 31 мая: «Ассоциация не является достаточно эффективным объединением, обладающим глубокой профессиональной экспертизой и пользующимся авторитетом при отстаивании интересов банковского сообщества при взаимодействии с регуляторами».

На заседании совета ассоциации 16 мая обсуждалось, что у ее участников есть замечания: недостаточно высокая эффективность и оперативность в реагировании на запросы банков, неглубокая экспертиза и т. д., рассказал один из участников собрания. По его словам, был составлен опросник из 15 пунктов — членов совета попросили оценить по шкале от 1 до 5 удовлетворенность результатами деятельности ассоциации, и в среднем оценка получилась между 3 и 4, а топ-менеджер другого банка указал, что банки оценили работу ассоциации скорее на 3, и отметил, что ассоциация существенно увеличила бюджет, примерно со 130 млн до 300 млн рублей, и банки хотят гораздо большей отдачи.

Три других участника ассоциации «Россия» указывают, что речь шла чуть ли не об отставке ее президента Георгия Лунтовского, но в итоге до этого не дошло. Сам Лунтовский признал некоторые недоработки, но сказал, что в повестке съезда вопроса о смене руководства не было и по собственной инициативе покидать свой пост он тоже не собирается (его контракт действует до сентября 2020 года), свидетельствуют данные «Ведомостей».

Справка Банки.ру

Позиции ассоциации «Россия» усилились после того, как летом 2017 года ряд банков из числа крупнейших покинули возглавляемую Гарегином Тосуняном Ассоциацию российских банков, заявив о снижении ее эффективности из-за неудовлетворительной работы руководства организации. В сентябре 2017-го ассоциация «Россия» провела ребрендинг , перестав быть «региональной» (прежнее полное название — Ассоциация региональных банков России), и объявила о смене руководства: новым президентом ассоциации был назначен выходец из ЦБ Лунтовский.

Последний, выступая с докладом на I съезде ассоциации «Россия» 31 мая текущего года, темой которого стало обсуждение участия банков в решении задачи обеспечения ускоренных темпов экономического роста, рассказал о том, чего организации удалось достичь за 2018 год, отметив вместе с тем, что ассоциации предстоит еще многое сделать, чтобы стать эффективным голосом банков и отстаивать их интересы. «Вопросы повышения эффективности нашей работы были рассмотрены на заседании совета, которое состоялось накануне съезда. Надеюсь, мы вместе с членами ассоциации выполним стоящие перед нами всеми задачи», — сказал он.

В соответствующем релизе говорится, что I съезд Ассоциации банков России утвердил годовой отчет и признал работу ассоциации в 2018 году удовлетворительной.



В отдельном сообщении уточняется, что первый заместитель председателя совета ассоциации, заместитель председателя правления Альфа-Банка Владимир Сенин представил предложения рабочей группы по повышению эффективности деятельности ассоциации «Россия».