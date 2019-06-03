Аналитики Sberbank CIB рекомендуют инвесторам покупать акции «Газпрома», ожидая дальнейшего ростка котировок его акций. Ожидаемая цена — 4,2 доллара (около 275 рубля). Драйвером может стать изменение дивидендной политики компании.

На прошлой неделе стало известно, что до конца 2019 года «Газпром» намерен разработать новую стратегию, предполагающую рост выплат до 50% прибыли по МСФО. Новость вызвала массовые покупки бумаг компании: в понедельник, 3 июня, котировки газового монополиста поднялись на 6%. К 12:07 мск акции торговались выше 227 рублей. С начала мая стоимость бумаг «Газпрома» поднялась почти на 40%.

Новая дивидендная политика, предусматривающая увеличение коэффициента выплат до 50% через три года, существенно повышает инвестиционную привлекательность компании, предвещая увеличение причитающейся акционерам доли денежных средств и потенциальную дивидендную доходность, считают в Sberbank CIB. По мнению аналитиков инвесткомпании Андрея Громадина и Анны Котельниковой, даже несмотря на слабые финансовые показатели, которые ожидаются у компании в ближайшие годы, дивидендная доходность акций «Газпрома» в перспективе может достигнуть 14—15%.

«Мы считаем, что в 2019—2020 годах у компании будут очень ограниченные возможности для увеличения выплат. Это будет связано с низкими свободными денежными потоками из-за по-прежнему больших потребностей в капвложениях и слабой конъюнктуры мирового газового рынка. Тем не менее, улучшение условий дивидендной политики обещает потенциальное повышение дивидендной доходности до 14—15% в 2022-2025 годах, что, как мы полагаем, также потребует более жесткой финансовой дисциплины ввиду ожидающегося повышения долговой нагрузки в среднесрочной перспективе», — написали они в комментарии.