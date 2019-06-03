В июне 2019 года начинается третий и предпоследний этап перехода России на цифровое телевещание. По данным банка «Русский Стандарт», в регионах, уже осуществивших переход, заметно выросло число оформленных POS-кредитов на телевизоры.

Подключение цифрового и отключение аналогового сигналов идет поэтапно. Тверская область отключила аналоговый сигнал первой — в декабре 2018 года. В начале 2019 года был дан старт началу цифрового вещания во всех регионах России, в том числе и Москве. Чечня, Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области перешли на цифровое вещание в феврале 2019 года. Банк изучил статистику всех оформленных POS-кредитов на телевизоры в регионах, которые уже осуществили переход на «цифру».

Хотя для перехода на цифровой сигнал достаточно перенастроить с помощью пульта телевизоры, выпущенные после 2012 года, а к более старым моделям и индивидуальным антеннам приобрести цифровую телевизионную приставку, многие россияне, судя по статистике банка, решили все же обновить домашние телевизоры.

Пик покупок телевизоров в кредит в указанных выше регионах пришелся на запуск в них цифрового, отключение аналогового сигналов. В Москве больше всего POS-кредитов на телевизоры выдали в январе — а именно 53% от всех оформленных с января по апрель 2019 года. В Тверской области на декабрь прошлого года пришлось 58% всех POS-кредитов на телевизоры, оформленных с декабря 2018 года по апрель 2019 года. В Чечне, Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях больше всего POS-кредитов на телевизоры взяли в феврале 2019 года (44%).

По данным «Русского Стандарта», POS-кредиты на телевизоры с декабря 2018 года чаще оформляли женщины — на них пришлось 53,06% подобных займов. С 1 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года POS-кредиты на телевизоры чаще всего оформляли молодые люди в возрасте 30—32 лет. За указанный период доля таких клиентов составила 10,09%. На втором месте — россияне в возрастной группе 33—35 лет (9,63%). Замыкает топ-3 сегмент 27—29 лет (9,42%).