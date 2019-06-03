Банк «Ренессанс Кредит» в июне начислит баллы в размере 5% за покупки по кредитной карте в категории «товары для детей» (вместо категории «АЗС»). Как и прежде, за остальные безналичные покупки начисляется 1%.

Потратить бонусы можно будет в категории «развлечения» (прежде — «сад и огород») по курсу 1 рубль — 1 бонус. Также накопленные бонусы можно использовать для оплаты услуг ЖКХ и мобильной связи в интернет- и мобильном банке, но уже по курсу 1 рубль — 2 бонуса.