Расследование в отношении бывшего главного специалиста отдела фондовых операций департамента финансовых рынков одного из коммерческих банков Санкт-Петербурга Алексея Корнилова, обвиняемого в манипулировании рынком, завершено, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.



«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста отдела фондовых операций департамента финансовых рынков одного из коммерческих банков Андрея Корнилова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, Корнилов с 2014 по 2015 годы занимал должность главного специалиста отдела фондовых операций департамента финансовых рынков одного из коммерческих банков города Санкт-Петербурга. Являясь уполномоченным сотрудником данной кредитной организации по покупке и продаже ценных бумаг, а также имея электронный доступ по счету банка к торгам на одной из электронных торговых площадок, он в нарушение федерального законодательства от имени банка использовал вышеуказанные средства доступа и произвел серию покупок, а через непродолжительное время и продажи акций крупных предприятий.

«В результате указанных незаконных действий, приведших к существенному отклонению цены и объема торгов названными финансовыми инструментами, Корниловым в пользу аффилированных ему лиц получен совместный совокупный доход в размере более 12 миллионов рублей, которым он распорядился по своему усмотрению. Кроме того, следствием установлен ущерб кредитному учреждению, в котором обвиняемый осуществлял свою деятельность, в общей сумме более 11 миллионов рублей», — уточняет Следственный комитет.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, выемки интересующей следствие документации в финансово-кредитных организациях. В обеспечительных мерах на имущество обвиняемого наложен арест.

В связи с отсутствием сложившейся следственной, судебной и экспертной практики по делам данной категории, во взаимодействии со специалистами Центробанка РФ, а также экспертами финансового университета при правительстве РФ проведены судебные экспертизы, подтвердившие доводы следствия в совокупности с другими полученными в ходе расследования доказательства.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.