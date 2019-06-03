Обязательные нормативы Банка России в апреле нарушали 16 российских банков, все они проходили процедуру финансового оздоровления, свидетельствует отчетность банков, размещенная на сайте ЦБ.



При этом 14 кредитных организаций, нарушивших нормативы регулятора, санируются с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — Балтийский Банк, Балтинвестбанк, ВУЗ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк, Генбанк, Вокбанк, Крайинвестбанк, «Пересвет», «Таврический», Тимер Банк, Финанс Бизнес Банк и Экономбанк. В мае Балтийский Банк был присоединен к Альфа-Банку.

Еще одна кредитная организация санируется Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) — Московский Индустриальный Банк. Банк «Траст», нарушивший в апреле нормативы ЦБ, санировался ФКБС до июня прошлого года. Отрицательный капитал банка «Траст» на 1 мая опустился до 1,28 трлн рублей.

В апреле у Фора-Банка норматив достаточности базового капитала Н1.1 опускался ниже уровня 7% на протяжении 10 дней. Кроме того, в апреле у РАМ Банка норматив достаточности базового капитала Н1.1 опускался ниже уровня 7% на протяжении 17 дней, в марте — на протяжении 5 дней. «На 1 мая он был также ниже уровня 7% и составил 6,99%», — прокомментировал начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий.

Также норматив Н1.1 снизился 1 марта ниже уровня 7% у банка «Восточный» и держался ниже этого уровня на протяжении всего марта и апреля. Причем 17 дней значение норматива было ниже триггера 5,125%. На 1 мая он опустился до уровня 5,302%. «Это снижение свидетельствует об остром дефиците капитала», — подчеркивает Осадчий. В середине апреля «Восточный» сообщил, что досоздал резервы на 11,8 млрд рублей в рамках предписания ЦБ РФ.

Банком России установлены минимальные значения обязательных нормативов для банков. Так, по нормативу достаточности базового капитала (Н1.1) оно составляет 4,5%, по нормативу достаточности основного капитала (Н.1.2) — 6%, по нормативу достаточности собственных средств (Н1.0) — 8%, по нормативу финансового рычага (Н1.4) — 3%.