Клиенты могут отправить денежный перевод по России, в страны СНГ и Дальнего Зарубежья. Для этого достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, указать страну, куда необходимо отправить перевод, и назвать Ф. И. О. получателя. Оформление перевода занимает около 5 минут.

«Мы постоянно улучшаем качество и уровень обслуживания своих клиентов, — подчеркивает Кирилл Пальчун, президент системы денежных переводов Юнистрим. — Благодаря сотрудничеству с МТС, сеть отправки и получения переводов Юнистрим значительно увеличилась, и наш сервис стал еще доступнее».

«Денежные переводы — востребованный сервис среди наших клиентов. Мы постоянно работаем над развитием действующих услуг и внедрением новых, чтобы сделать розничную сеть еще удобнее и выгоднее для посетителей. Большое количество фирменных офисов продаж и удобное расположение салонов МТС делают их комфортным местом для совершения платежей, — отметил коммерческий директор розничной сети МТС Юрий Лабис. — Партнерство с Юнистрим — важный шаг по расширению спектра сервисов, оказываемых в салонах МТС. Теперь совместная работа организована так, что позволяет развиваться экосистеме финансовых услуг в общей стратегии МТС».

В рамках партнерства МТС и Юнистрим запустили специальную акцию: до 30 июня 2019 года при условии получения перевода в валюте, отличной от российского рубля, комиссия с отправителя составляет 0% для переводов в Казахстан, и 0.5% - по остальным странам. При этом в Армении, Грузии, Узбекистане, Казахстане, Беларуси, Таджикистане и Молдове денежный перевод можно получить ещё и в национальной валюте, что позволит дополнительно сэкономить клиенту.