ПАО «МТС» объявило о старте продаж роботов — специалистов клиентского сервиса — автоматизированных диалоговых систем, которые позволяют взаимодействовать с клиентом без привлечения людей, сообщает пресс-служба оператора.



«Система, работающая на базе технологий искусственного интеллекта, способна обрабатывать типовые запросы, например, рассказывать о продуктах и услугах, отвечать на популярные вопросы и выполнять рутинные операции», — говорится в пресс-релизе.

Решение, которое МТС предлагают для бизнес-клиентов, адаптируется под необходимый конкретной компании пул задач. Роботы для поставщиков сервисов и услуг могут регистрировать заказы, информировать об их статусе и рассматривают претензии клиентов, тем самым снижая нагрузку на операторов контактных центров и техническую поддержку.

Разработка МТС также может использоваться для решения задач кадрового администрирования: ее можно интегрировать во внутренние HR-системы для автоматизации процесса согласования отпусков, создания служебных записок и предоставления нужной информации о компании и ее работниках.

Внедрение системы МТС осуществляют бесплатно, оплачиваются только успешные сессии.