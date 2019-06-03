Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду мая составила около 7,37% годовых против 7,45% за вторую декаду мая, свидетельствуют данные мониторинга ЦБ.



Таким образом, ставка уменьшилась на 0,08 процентного пункта.

Напомним, перед этим ставка снизилась на 0,07 п. п . Самое низкое за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение максимальной ставки было зафиксировано в первой декаде июня 2018-го — 6,05%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п., до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Банк России два раза за прошлый год повышал ключевую ставку: в сентябре, что стало первым повышением с декабря 2014-го, и в декабре, оба раза — на 0,25 п. п. После этого ЦБ три раза, по итогам заседаний совета директоров в феврале, марте и апреле этого года, сохранял ставку на уровне 7,75%. Ближайшее заседание по ключевой ставке состоится 14 июня.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на июнь ).