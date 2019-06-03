Чистая прибыль Локо-Банка за I квартал 2019 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) составила 0,5 млрд рублей против 0,6 млрд за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.



Чистый процентный доход за первые три месяца года достиг 1,4 млрд рублей. Чистый комиссионный доход вырос до 0,8 млрд рублей, увеличившись на 44,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая процентная маржа составляет 6,8%.

Операционный доход увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2,2 млрд рублей. Доля чистого комиссионного дохода в структуре операционного дохода выросла до 37,1% против 27,5% годом ранее.

Розничный кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение по итогам I квартала 2019 года составил 47,8 млрд рублей, увеличившись на 3,9%. Совокупный кредитный портфель за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки вырос на 2,2% до 55,3 млрд рублей.

Средства на счетах клиентов увеличились на 8% и составили 67,7 млрд рублей. Показатель операционной эффективности (CTI) равен 48,3%. Коэффициент достаточности капитала по стандартам Базеля — 21,5%.

«Локо-Банк продолжает развиваться в соответствии с ранее утвержденной стратегией. — говорится в комментарии финансового директора банка Алексея Парфененка. — Начав 2019 год с устойчивым результатом, мы продолжим фокусироваться на повышении эффективности бизнеса, при этом поддерживая высокое качество активов наряду с постоянным контролем расходов и рисков. Мы последовательно модернизируем бизнес-процессы, развиваем современные подходы к обслуживанию клиентов, а также расширяем линейку цифровых продуктов и сервисов, которые помогают нашим клиентам решать множество задач дистанционно и в едином окне. Все это обеспечивает стабильный рост и высокую прибыльность деятельности банка».

