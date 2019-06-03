Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило банку «Санкт-Петербург» и Московскому Кредитному Банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента до «BB» с «BB-». Также агентство повысило банкам рейтинги устойчивости: банку «Санкт-Петербург» — до «bb» с «bb-», Московскому Кредитному Банку — до «bb-» с «b+». Кроме того, Fitch изменило прогноз по долгосрочным РДЭ Совкомбанка со «стабильного» на «позитивный», подтвердив сами рейтинги на уровне «BB». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Повышение рейтингов МКБ в первую очередь отражает существенное сокращение его высокорисковых активов за последние два года за счет взыскания, продажи и резервирования таких долгов при сохранении приемлемого уровня капитализации. По мнению аналитиков, остающийся объем высокорисковых активов теперь более управляемый, поскольку риски, как ожидается, будут в достаточной степени покрыты существенной дорезервной прибылью без их влияния на капитал.

Повышение рейтингов банка «Санкт-Петербург» объясняется прежде всего продолжительным периодом его стабильной деятельности и консервативным уровнем аппетита к риску, а также постепенным улучшением показателей базового капитала. Рейтинги также учитывают стабильную клиентскую базу банка в основном регионе присутствия, хорошие показатели прибыли до резервирования, которые смягчают риски по качеству активов, и хорошие позиции по фондированию.



Улучшение прогноза по рейтингам Совкомбанка отражает их возможное повышение агентством в течение ближайших 12—18 месяцев, если банк продолжит расширять бизнес, поддерживая сильные финансовые показатели.