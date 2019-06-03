Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Росбанк на 300 тыс. рублей за СМС-рассылку с рекламой кредита. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



«Московским областным УФАС России в отношении ПАО «Росбанк» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 300 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

Ранее в отношении Росбанка было возбуждено дело о нарушении федерального закона «О рекламе».

Московское областное УФАС России признало банк нарушившим часть 7 статьи 5 и часть 3 статьи 28 закона «О рекламе» при распространении СМС-рекламы кредита без указания всех существенных условий, влияющих на его фактическую стоимость.

Ответственность за данные нарушения предусмотрена частью 6 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

ФАС напоминает, что в соответствии с частью 6 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях распространение кредитной организацией рекламы услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа, содержащей хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющих на нее, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 300 тыс. до 800 тыс. рублей.

