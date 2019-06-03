В целях увеличения скорости рассмотрения и принятия решений по выдаче банковских гарантий, Экспобанк запустил пилотный проект с использованием современных IT-технологий, позволяющих производить оценку рисков на основе минимального комплекта документов.

«Теперь для оформления гарантий, заключаемых в рамках ФЗ №44, № 223, 185-ФЗ/615, достаточно просто оставить заявку на сайте Экспобанка и загрузить сканы необходимых документов, заверенных цифровой подписью, что, безусловно, существенно облегчит жизнь предпринимателям», - рассказал управляющий Филиалом Экспобанка в Екатеринбурге Сергей Шелковой.

Заявку на предоставление банковской гарантии до 65 млн рублей можно подать онлайн без открытия расчетного счёта, залога и поручительства из любой точки мира, где есть доступ к интернету.

Руководитель направления экспресс-гарантий Алла Муленкова отметила, что разработанные банком методики оценки рисков позволяют исключить возможность выдачи гарантии недобросовестным клиентам, а сроки предоставления, как правило, не превышают одного рабочего дня.

Участники круглого стола также обсудили вопросы, касающиеся оформления тендерной документации и познакомились с инновационной онлайн-платформой по подбору финансовых инструментов для юридических лиц, включающей как банковские продукты, так и программы государственной поддержки.

Председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза: «Уверен, что сегодняшнее мероприятие было крайне полезным для представителей мсб, ведь на нем разбирались реальные кейсы и проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в процессе своей деятельности. Во время живой дискуссии участники круглого стола проработали оптимальные алгоритмы действий для успешной реализации бизнес-проектов, а также разобрались во всех нюансах доступных им инструментов финансирования и мерах господдержки. Со своей стороны мы делаем все, чтобы помочь бизнесу оперативно решать финансовые вопросы, и я рад, что в лице Экспобанка мы обрели надежного союзника».