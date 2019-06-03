Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило АйСиБиСи Банку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruАА» со «стабильным» прогнозом.



«Рейтинг обусловлен высоким уровнем достаточности капитала и рентабельности, удовлетворительными оценками рыночных позиций и корпоративного управления, приемлемым качеством активов на фоне концентрации кредитных рисков, а также сильной ликвидной позицией», — говорится в сообщении «Эксперт РА».

Агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания финансовой поддержки в случае необходимости со стороны материнской структуры — АйСиБиСи Банк принадлежит ICBC BANK Ltd. (КНР) с момента основания в 2007 году. В 2017—2018 годах в целях наращивания кредитного портфеля капитал российского банка увеличен на 220 млн долларов, в 2019 году ожидается увеличение на 80 млн долларов, уточняет агентство.

Текущая бизнес-модель действует с конца 2015 года. Головной и дополнительный офисы банка находятся в Москве, есть филиал в Санкт-Петербурге.