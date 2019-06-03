Депутаты Госдумы предложили новую концепцию использования материнского капитала для покупки автомобилей. Если машину оплачивают из средств маткапитала, она сразу же должна оформляться в собственность ребенка, на которого он был выдан, пишет «Российская газета».
Депутаты Госдумы предложили новую концепцию использования материнского капитала для покупки автомобилей. Если машину оплачивают из средств маткапитала, она сразу же должна оформляться в собственность ребенка, на которого он был выдан, пишет «Российская газета».
Как напоминает издание, существует уже несколько законопроектов о разрешении покупать на материнские деньги автомобили. Но пока все они отклонены. Среди аргументов против — люди будут покупать на маткапитал дорогие автомобили, а это предмет роскоши, никакого отношения к развитию и защите интересов ребенка не имеющий.
Авторы новой законодательной инициативы отмечают, что учли критические замечания в адрес предыдущих законопроектов. Они предлагают, в частности, такие новеллы: на маткапитал можно будет купить авто не дороже 1 млн рублей с двигателем не более 125 лошадиных сил. В машине должно быть не менее трех мест помимо водительского, что, как отмечается в законопроекте, «исключает приобретение спортивных автомобилей с кузовом-купе, так называемых пляжных джипов и других авто, специально предназначенных для отдыха и развлечений, а не для перевозки пассажиров». А если в течение трех лет человек продал машину, то средства маткапитала надо вернуть.
Авторы законопроекта в качестве подкрепления своих аргументов приводят опыт регионов, где местными законами уже установлено использование материнских денег на покупку авто. Так, в Бурятии машину на маткапитал можно купить, если дополнительно вложить и свои деньги, а в Ненецком автономном округе предусмотрено, что если это подержанное авто, то оно должно быть не старше года.
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