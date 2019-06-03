Банк России 3 июня выпускает в обращение новые памятные монеты из драгоценных металлов, сообщает пресс-служба регулятора.

Выпускаются четыре новые монеты: серебряная номиналом 3 рубля «Главные нарзанные ванны, город Кисловодск», серебряная номиналом 25 рублей «Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь, Нижегородская область», а также серебряная номиналом 3 рубля и золотая номиналом 50 рублей «70 лет установления дипломатических отношений с КНР».

Две серебряные монеты выходят в серии «Памятники архитектуры России».

На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля расположено рельефное изображение фасада здания Главных нарзанных ванн в Кисловодске на фоне панорамы города. Тираж монеты — 3 тыс. штук.

Рельефное изображение Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря (Нижегородская область) и его отражения в реке Волге размещено на оборотной стороне монеты номиналом 25 рублей. Тираж монеты — 1,5 тыс. штук.



Еще две монеты — серебряная номиналом 3 рубля и золотая номиналом 50 рублей — посвящены 70-летию установления дипломатических отношений России с Китаем. На оборотной стороне обеих монет расположены рельефные изображения Спасской башни Кремля на Красной площади в Москве и ворот Тяньаньмэнь на одноименной площади в Пекине. Кольцо по окружности трехрублевой серебряной монеты оформлено мотивами русского орнамента XVI века и стилизованного цветочного китайского орнамента. Тираж серебряной монеты — 5 тыс. штук, золотой — 500 штук.

