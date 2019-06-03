Виртуальный мобильный оператор Danycom.Mobile, который входит в международный телекоммуникационный холдинг Danycom.Global, расширяет территорию своего присутствия. Теперь сим-карты оператора доступны еще в трех российских регионах: Приморском и Пермском краях, Вологодской области.

Таким образом, связью телеком-оператора могут воспользоваться жители уже 44 субъектов нашей страны, говорится в пресс-релизе.

В настоящее время в кейсе компании несколько пакетов связи: «Кислород», «Азот», «Неон», «Гелий», а также самый востребованный тариф «Бесплатный» с нулевой абонентской платой. Заказать сим-карту с подходящим тарифным планом можно онлайн на сайте в разделе «Тарифы».



В Google Play и App Store доступно приложение «Мой Danycom», с помощью которого можно контролировать расходы и управлять специальными опциями.