С 3 июня 2019 года клиенты — держатели дебетовых и кредитных карт Банка ЗЕНИТ смогут получать возврат денежных средств до 30% при оплате покупок онлайн.

Чтобы воспользоваться услугой, клиентам необходимо зарегистрироваться на специальной странице сайта. Здесь же нужно выбрать интересующий интернет-магазин и оплатить покупки картой Банка ЗЕНИТ. Банк сотрудничает с более чем 700 разнообразными магазинами различных ценовых категорий, в том числе AliExpress, TezTour, МВидео, Беру.ру, Yota, в которых можно осуществить покупки онлайн. Количество партнеров постоянно увеличивается.

После оплаты покупки кэшбэк будет начислен на бонусный счёт, а денежные средства с него можно перевести на банковскую карту или текущий счет. Минимальная сумма для перечисления по номеру счета составит 20 рублей, на кредитную или дебетовую карту Банка ЗЕНИТ — 1000 рублей.