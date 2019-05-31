«Билайн» тестирует в собственных магазинах электронное подписание документов, необходимых для оформления смартфонов и аксессуаров в кредит, сообщает пресс-служба оператора. В пилоте участвуют более сотни магазинов по всей России, 25 из которых расположены в Москве. Электронное подписание значительно сокращает процесс оформления документов, необходимых для предоставления кредита.

«Теперь клиенты могут оформить товар в кредит примерно за 10 минут. Электронное подписание проходит с помощью СМС, которое банк отправляет клиенту. В зависимости от банка-партнера, сообщение содержит либо цифровой код, либо гиперссылку на персональную web-страницу. Подписание договора происходит после введения кода в кредитную программу или после перехода по персональной гиперссылке. Подписанный кредитный договор банк отправляет на электронную почту клиента. Также документы может распечатать сотрудник магазина», — отмечается в пресс-релизе.

На данный момент клиенты могут подписать электронной подписью кредитные документы с Почта Банком и банком «Ренессанс Кредит». СМС-подписью могут воспользоваться клиенты, которые брали кредит в банках-партнерах ранее и/или открыли у них расчетный счет.

Новым клиентам нужно предварительно подписать соглашение с банком непосредственно в магазине «Билайн». По данным оператора, с момента старта пилота возможностью подписать документы электронной подписью пользуется каждый третий клиент «Билайн», оформляющий кредит в этих банках.

На этапе пилота оформление кредита за 10 минут возможно в магазинах, где внедрены короткая анкета и электронное подписание договора. Время оформления кредита может меняться в зависимости от технических условий и внешних обстоятельств.

