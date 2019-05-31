При переходе банковского клиента в онлайн размер его средней трансакции увеличивается на 15%. К такому выводу пришли эксперты Московского Кредитного Банка (МКБ) на основе анализа использования дистанционных сервисов и продуктов банка.



У клиентов разной степени вовлеченности в диджитал-каналы сравнивались частота трансакций, средний чек и показатели остатков на счетах.



Согласно исследованию, клиенты, использующие дистанционное банковское обслуживание, склонны к более частым и крупным покупкам, чем нецифровые клиенты.

Исследование основывалось на гипотезе о том, что цифровые клиенты более активны, чем нецифровые, и увеличение цифрового взаимодействия приводит к увеличению потребительской активности.