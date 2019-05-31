Сбербанк и «Яндекс.Маркет» изучили спрос и траты россиян в майские праздники. Расходы россиян с 1 по 9 мая 2019 года составили 693,8 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года, когда выходные не были такими длинными, они увеличились в реальном выражении на 9%. Об этом свидетельствуют данные исследования Сбербанка и «Яндекс.Маркета».

Наибольший всплеск расходов в майские праздники по сравнению с сопоставимым периодом апреля наблюдался в категории магазинов беспошлинной торговли — сразу плюс 46%. Средний чек здесь превысил 3 тыс. рублей.

Еще один признак активных путешествий — россияне заметно больше пользовались платными дорогами. Величина уплаченных пошлин в начале мая возросла на 22% по сравнению с апрелем.

Данные сервиса для выбора товаров «Яндекс.Маркет» указывают, что на майских праздниках увеличился спрос на товары для дачи, мебель, автотовары; запросы на семена выросли в три раза. В преддверии 9 мая на 34% чаще искали флаги и гербы.

Поиск дачных товаров потребители активно вели на мобильной версии сайта, отметили аналитики «Яндекс.Маркета». Интерес пользователей смартфонов к этой категории вырос на 19%.

Тенденция «майских расходов» — крупные, по сравнению с прошлогодними праздниками, траты. В лидерах по приросту — Республика Тыва. Жители региона тратили в среднем 2 556 рублей в день (на 21,2% больше, чем в 2018 году). Средние траты по стране — 2 704 рубля в день. В Москве сумма расходов оказалась одной из самых высоких — 3 806 рублей в день, что на 5,4% больше, чем в 2018 году.