Российские работодатели с гораздо большим энтузиазмом, чем годом ранее, ждут соискателей без опыта: число вакансий выросло на 41,1%, свидетельствуют данные портала «Авито Работа». При этом средняя зарплата увеличилась на 5,8% и достигла 31 424 рублей в месяц. Помимо традиционных «студенческих профессий» в сферах торговли и обслуживания, есть ряд позиций, на которых требования к соискателям ниже.



Например, можно устроиться секретарем со средней заработной платой 29 913 рублей в месяц, официантом (32 941 рубль), промоутером (37 882 рубля), кондуктором (18 779 рублей) или водителем такси при наличии прав (33 657 рублей).



Традиционно студенты ищут вакансии в сферах обслуживания и торговли. Но есть ряд профессий, где работодатели предъявляют минимальные требования к соискателям и куда устроиться довольно просто. Большинство этих вакансий связаны с физическим трудом. Больше всего в сегменте «Без опыта, студенты» востребованы грузчики — именно на эту специальность приходится 14,6% вакансий. За ними следуют разнорабочие (8,5%), а также уборщики и продавцы (по 6,5%).

В десятке самых востребованных профессий представлены девять сфер, предполагающих в первую очередь физический труд — единственным исключением выступает работа оператора кол-центра, на которую приходится 5% вакансий.

По данным «Авито», 56,8% вакансий для студентов и соискателей без опыта работы приходится на десять профессий. За год количество предложений в этих сферах выросло в полтора раза (на 49%), что повышает шансы трудоустройства. Общее число вакансий, которые не требуют опыта работы, увеличилось на 41,1%.

С наступлением лета студенты могут обратить внимание на сезонные профессии, например попробовать свои силы в роли вожатого за 17 309 рублей в месяц или поработать аниматором за 42 094 рубля в месяц — это профессия с самой высокой зарплатой для соискателей без опыта.

При широком разнообразии предложений для соискателей без опыта работодатели в большинстве крупнейших городов активнее всего ищут грузчиков. В Барнауле больше всего нужны разнорабочие, а в Москве — курьеры, тогда как традиционные «студенческие» вакансии — промоутер, курьер, бариста, официант — пользуются у работодателей меньшим спросом.



Стоит отметить, что работодатели за год увеличили число вакансий в категории «Без опыта, студенты» во всех городах: от 4% в Нижнем Новгороде до 93% в Волгограде. При этом зарплаты также изменились в большую сторону. Максимально они выросли в Казани — на 26,9%, а сократились только в Барнауле (минус 1,1%), Воронеже (минус 1,3%), Волгограде (минус 7,5%) и Уфе (минус 8,1%).

Самая высокая средняя зарплата в Москве — 47 129 рублей в месяц, а самая низкая — в Барнауле — 21 107 рублей в месяц.