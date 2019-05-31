Ряд банков с 1 июня 2019 года внесли изменения в условия карточных продуктов в части бонусных программ, кешбэка, стоимости обслуживания и ставок по кредитам.

Кешбэк и бонусные программы

Фора-Банк по дебетовым и кредитным картам «Все включено», «Все включено Gold Промо», «Все включено Platinum», «Премиальная» предлагает повышенный кешбэк: 7% по «платиновым» картам и 5% по «золотым» в категориях «авиалинии, авиакомпании», «пассажирские железнодорожные перевозки», «отели и мотели» и «туристические агентства и организаторы экскурсий». Максимальная сумма вознаграждения при покупках в данных категориях составит 2 тыс. рублей в месяц.

Банк «Нейва» в июне начисляет кешэк в размере 1,5% ( Visa Classic ) или 3% ( Visa Gold ) при совершении клиентами покупок по кредитным и дебетовым картам в категории «авиа-, ж/д билеты и морской транспорт» (вместо категории «строительство и ремонт, товары для дома и сада»).

Банк «Союз» с 1 июня будет начислять баллы в категории «железнодорожные билеты» (ранее — в категории «спортивные товары»): по картам «Мой бонус» — в размере 8%, «Премиальная» — 10%. За одну операцию может быть начислено максимум 3 тыс. бонусных баллов.

С 1 июня ОТП Банк вводит новые категории повышенного кешбэка по дебетовым картам «Можно все!» и «Твой выбор. Покупки» . Теперь 10% по картам будет начисляться в категориях «аренда авто и каршеринг», «duty free» и «спорттовары» (ранее — «кино», «рестораны»). Также повышенный кешбэк в аналогичном размере сохранен еще в двух категориях: «такси» и «общественный транспорт». Максимальный размер вознаграждения по карте «Можно все!» составляет 3 тыс. рублей в месяц, по карте «Твой выбор. Покупки» — 2 тыс. рублей в месяц.

Стоимость обслуживания

Также банк «Союз» изменил стоимость обслуживания по карте «Мой бонус» . Теперь плата за обслуживание составляет 150 рублей в месяц, комиссия не взимается в первый месяц и при оборотах по операциям оплаты товаров и услуг не менее 10 тыс. рублей в течение календарного месяца. Ранее стоимость обслуживания составляла 1,5 тыс. рублей и комиссия не взималась за первый год, а также при оборотах по операциям оплаты товаров и услуг не менее 150 тыс. рублей за предшествующий год.

Ставки по кредиту



Райффайзенбанк по кредитным картам «110 дней» , «Все сразу» , «Наличная» , «Travel Rewards» , «Austrian Airlines» , «Gold Package» повысил процентную ставку, действующую при операциях по снятию наличных и других нельготных операциях, на 10 процентных пунктов. Теперь она устанавливается в размере 49% годовых (ранее — 39%).