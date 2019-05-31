Разработка компании «ПрограмБанк» автоматизирует учет и контроль всего, что связано с операционными расходами и материальными активами банка. В том числе:

Создание и согласование бюджетов, план-фактный анализ

Создание и согласование заявок на расходы.

Оперативный учет материальных ценностей

Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности – закупок, капитальных вложений, основных фондов, предметов труда, расходов и др.

На вебинаре вы увидите, как совместить управленческий, бухгалтерский и оперативный учет в едином решении.

Система в разной комплектации используется в десятках организаций. Среди них банки ВТБ и JP Morgan, а также в МФК «МигКредит», где на днях завершилось внедрение.

Для участия в вебинаре отправляйте список участников с контактной информацией (Ф.И.О. – полностью, должность, телефон и e-mail) на e-mail: marketing@prbank.ru

Справочная информация

Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 30 лет.

По итогам продаж за 2017 год компания «ПрограмБанк» заняла первое место в рейтинге российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS Sales League Table ).

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для инвестиционных компаний — « ПрограмБанк.Инвест », страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро ».

Клиенты компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк