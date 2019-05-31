11 июня компания «ПрограмБанк» приглашает на бесплатный онлайн-вебинар «Единый комплекс управления материальными ресурсами и расходами банка».
Разработка компании «ПрограмБанк» автоматизирует учет и контроль всего, что связано с операционными расходами и материальными активами банка. В том числе:
- Создание и согласование бюджетов, план-фактный анализ
- Создание и согласование заявок на расходы.
- Оперативный учет материальных ценностей
- Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности – закупок, капитальных вложений, основных фондов, предметов труда, расходов и др.
На вебинаре вы увидите, как совместить управленческий, бухгалтерский и оперативный учет в едином решении.
Система в разной комплектации используется в десятках организаций. Среди них банки ВТБ и JP Morgan, а также в МФК «МигКредит», где на днях завершилось внедрение.
Для участия в вебинаре отправляйте список участников с контактной информацией (Ф.И.О. – полностью, должность, телефон и e-mail) на e-mail: marketing@prbank.ru
Справочная информация
Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 30 лет.
По итогам продаж за 2017 год компания «ПрограмБанк» заняла первое место в рейтинге российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS Sales League Table).
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для инвестиционных компаний — « ПрограмБанк.Инвест», страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование», и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро».
Клиенты компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
Источник: ПрограмБанк
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