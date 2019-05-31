Компания «Росагролизинг» представила новый корпоративный сайт. «Большое внимание в процессе разработки сайта было уделено интерфейсу, который теперь стал значительно приятнее и удобнее, что позволяет клиентам и партнерам начать полноценное сотрудничество с «Росагролизингом» онлайн, оперативно получать информацию о его работе и продуктах, в том числе с использованием различных мобильных устройств», — говорится в сообщении лизингодателя.

Как рассказали в компании, важным нововведением стало полностью роботизированное коммерческое предложение, которое клиент может получить прямо на сайте. Внедренная система позволяет клиенту сделать предварительный расчет условий лизинга и получить график платежей уже в момент выбора техники в каталоге.

Расширен функционал личного кабинета клиента. Теперь клиент может видеть там процесс рассмотрения заявки, вынесенное решение, получать оперативно бухгалтерские и другие сопроводительные документы (счета-фактуры, справки, акты).

В «Росагролизинге» уточняют, что на сегодняшний день возможностями личного кабинета уже воспользовались более 20 тыс. сельхозтоваропроизводителей.

По словам заместителя генерального директора АО «Росагролизинг» Дмитрия Крамаренко, сегодня сельхозтоваропроизводитель может пройти весь путь оформления техники в лизинг онлайн: положить выбранный товар в корзину, подать заявку в режиме онлайн, получить решение и оформить договор лизинга с помощью электронной цифровой подписи.



Принятые меры по цифровизации лизинга позволили сократить сроки подписания договора, и процесс оптимизации продолжается, отмечают в компании.

