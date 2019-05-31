Промсвязьбанк с 1 июня 2019 года отменяет льготный тариф для некоторых переводов через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили Банки.ру в кредитной организации.

«Мы проанализировали рыночную ситуацию и востребованность сервиса и готовы скорректировать тариф», — пояснили в пресс-службе.

Стоимость исходящих переводов по дебетовым картам Промсвязьбанка через СБП составит 1% от суммы, без минимального лимита. За аналогичные переводы по кредиткам будет взиматься комиссия в размере 4,9% от суммы и еще 390 рублей дополнительно. Входящие платежи по любым картам через СБП для клиентов Промсвязьбанка пока остаются бесплатными.