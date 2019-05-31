Введение ограничений на допустимые сроки владения регулятором санируемыми коммерческими банками может привести к вынужденной продаже этих активов за бесценок. Об этом зампред Банка России Василий Поздышев заявил журналистам в кулуарах I Съезда Ассоциации банков России.

Таким образом он прокомментировал предложение главы ВТБ Андрея Костина прописать в законодательстве обязательную продажу активов, ушедших на финансовое оздоровление под контроль ЦБ, в течение пяти-семи лет после санации.

«Если законом будет ограничен какой-то конкретный срок владения банка или другой финансовой организации, которую ЦБ оздоровил через Фонд консолидации, я вижу в этом определенный риск того, что Центральный банк просто для того, чтобы соблюсти это законодательное ограничение, будет вынужден продавать хорошие активы, финансово оздоровленные активы, прибыльные активы за бесценок. И это было бы неправильно», — сказал Поздышев.

При этом он подчеркнул, что регулятор в любом случае планирует выставлять санируемые банки на продажу раньше, чем через пять-семь лет.

«У нас нет цели удерживать эти активы бесконечно долго», — добавил зампред ЦБ.