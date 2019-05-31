Банк «ФК Открытие» может выплатить за 2018 год дивиденды в размере 2 млрд рублей или 33,9% от чистой прибыли по РСБУ. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации по решению ее набсовета.

«Мы считаем выплату дивидендов важнейшим принципом нашей работы, именно поэтому Наблюдательным советом и было принято такое решение. Даже несмотря на то, что стратегия развития банка не предполагала дивидендные выплаты по итогам 2018 года. В случае достижения запланированных финансовых результатов в 2019 году, а итоги первых пяти месяцев вселяют уверенность в это, сумма дивидендов увеличится», — прокомментировал предправления банка Михаил Задорнов.

Датой, на которую определятся лица для получения дивидендов, набсовет рекомендовал утвердить общему собранию акционеров 9 июля 2019 года.