Верховный суд Украины отклонил жалобу на отказ суда в Киеве арестовать имущество «дочек» Сбербанка , ВТБ и Проминвестбанка в рамках обеспечения выполнения решения Гаагского арбитража в пользу компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского.



Как следует из постановлений ВС Украины, обнародованных в Едином реестре судебных решений, частный исполнитель Катерина Каращук подала жалобу на решения Киевского апелляционного суда, который признал ее действия по открытию исполнительного производства и аресте всего имущества «дочек» российских банков незаконными. Киевский апелляционный суд также отказался арестовать имущество дочек Сбербанка, ВТБ и Проминвестбанка на Украине для выполнения решения Гаагского трибунала.

Частный исполнитель обжаловала эти решения в Верховном суде Украины, однако жалобы удовлетворены в марте-апреле 2019 года не были.

Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму, и постановил взыскать с РФ суммарно около 140 млн долларов. В сентябре прошлого года киевский суд выдал соответствующие исполнительные листы и арестовал акции украинских «дочек» российских госбанков — Сбербанка, ВТБ и ВЭБа (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк).

Верховный суд Украины в январе оставил в силе признание решения Гаагского арбитража и разрешил арестовывать имущество Российской Федерации для взыскания соответствующей суммы, однако указал, что это неприменимо к имуществу других иностранных или украинских юридических и физических лиц. В постановлении напрямую заменена формулировка по банкам — теперь арестованы только акции Проминвестбанка, а также украинских Сбербанка и ВТБ, принадлежащие непосредственно Российской Федерации. То же самое касается запрета этим банкам на отчуждение имущества.