Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги Новикомбанка: в частности, долгосрочные рейтинги депозитов — до уровня «Ba3» с «B1», базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности — до «b2» с «b3». Прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам изменен с «позитивного» на «стабильный». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе , размещенном на днях на сайте Moody's.

Повышение долгосрочных депозитных рейтингов Новикомбанка и его базовой оценки кредитоспособности отражает улучшение показателей кредитоспособности финорганизации и улучшение показателей генерации дохода относительно ее аппетита к риску на фоне усиления интеграции операций банка с его акционером — госкомпанией «Ростех», следует из сообщения рейтингового агентства.

В числе прочего Moody's указывает на улучшившиеся, хотя все еще ограниченные, позиции банка по капиталу и снизившуюся долю проблемных ссуд. Поскольку новые ссуды выдаются в основном стратегическим госкомпаниям, аналитики ожидают, что риски, связанные с качеством активов, будут у банка ограниченными в среднесрочной перспективе и сильные в настоящий момент операционные показатели позволят ему генерировать достаточно капитала, чтобы уравновесить быстрый рост кредитного портфеля.

Moody's по-прежнему учитывает высокую степень вероятности оказания банку поддержки со стороны правительства РФ, в связи с чем депозитный рейтинг Новикомбанка находится на две ступени выше его базовой оценки кредитоспособности.

Помимо этого Moody's подтвердило Всероссийскому Банку Развития Регионов долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «Ba2» с сохранением «стабильного» прогноза, повысило его базовую оценку кредитоспособности до «ba3» с «b1» и подтвердило (в числе прочих оценок) скорректированную базовую оценку кредитоспособности на уровне «ba2».

Повышение базовой оценки кредитоспособности ВБРР отражает улучшение его показателей кредитоспособности, в частности качества активов, поясняется в сообщении рейтингового агентства. Так, аналитики указывают, что доля проблемных ссуд у банка ниже, чем в среднем по рынку, также отмечаются относительно низкие расходы на резервирование благодаря ограниченному аппетиту банка к риску и его фокусу на крупных заемщиках первого и второго эшелона, включая структуры и партнеров «Роснефти», конечного собственника ВБРР. Кроме того, в последнее время показатели достаточности капитала банка стабилизировались на хороших уровнях, несмотря на рост баланса быстрыми темпами с 2017 года.

Консолидация показателей санируемого банка «Пересвет» в III квартале 2017 года и активный рост кредитного портфеля привели к нормализации показателей достаточности капитала ВБРР, пишут аналитики: по состоянию на конец 2018 года акционерный капитал банка составлял 12,6% от его взвешенных по риску активов против 18,1% в конце 2017 года и 51,5% в конце 2016-го. По мнению Moody's, в ближайшие 12—18 месяцев показатель не упадет ниже 10—11% с учетом ожидаемого умеренного роста кредитного портфеля.



Долгосрочные депозитные рейтинги ВБРР учитывают высокую вероятность получения банком поддержки от материнской организации — компании «Роснефть», отмечается в релизе Moody's.