Спешное масштабирование сбора биометрии на всю страну привело к большому количеству отбраковки изображений лица и записей голоса. В результате Минкомсвязь ввела дополнительные требования по проверке качества собираемых биометрических данных, в том числе с обязательным использованием решений «Ростелекома», пишет «Коммерсант».

Газета ссылается на опубликованный проект приказа Минкомсвязи, вводящий новые требования к процессу сбора и обработки биометрических данных для направления их в Единую биометрическую систему (ЕБС). Поправки должны решить проблему отбраковки некачественно снятых изображений лица и записей голоса. Как пояснил изданию директор по биометрическим технологиям Почта Банка Андрей Шурыгин, при фотографировании очень важно соблюсти требование по размеру и положению лица в кадре, они описаны в приказе Минкомсвязи; при нарушениях образцы могут отбраковываться ЕБС. В пресс-службе ВТБ отметили, что проблема с многократным отклонением биометрического образца может свидетельствовать о нарушении процедуры сбора в офисе банка (например, наличие второго лица на снимке из-за рекламного плаката за спиной).

Сбор биометрических данных стартовал в банках в июле 2018 года. На сегодняшний день, по данным «Ростелекома», 146 банков собирают биометрию в 5,2 тыс. отделений. К концу года биометрию должны собирать все отделения банков с универсальной лицензией. Данные нужны для удаленной идентификации пользователей при получении банковских услуг.

В «Ростелекоме» (оператор ЕБС) признают наличие проблем. «На этапе масштабирования системы, в начале 2019 года, пользователи испытывали сложности с регистрацией биометрии в банках: снимать фотографию и записывать голос приходилось несколько раз, а процесс получения услуги затягивался до 30—40 минут, — пояснили там. — Это было связано с рядом причин, в том числе с некорректными настройками оборудования и отсутствием контроля качества образцов на стороне банков». Некорректные образцы в ЕБС не попадали, и потому пересдачи биометрии не потребуется, проблемы с ранее собранными образцами при верификации отсутствуют, заверили там.

Для решения проблем с качеством данных Минкомсвязь предлагает в автоматизированном режиме с использованием оборудования «Ростелекома» контролировать собранные образцы и минимум раз в неделю проводить проверки «надлежащего функционирования» систем сбора. По словам замдиректора по операционной деятельности Росбанка Марины Фроловой, сейчас периодичность проверок и использование библиотеки контроля качества «Ростелекома» остается на усмотрении банка.

В ЦБ, комментируя данный документ, отметили, что проект приказа позволит расширить перечень оборудования, с использованием которого можно собирать биометрию без потери качества. Кроме того, введенная возможность кадрирования позволит исключить появление дополнительных объектов на фотографии.



В банках восприняли документ неоднозначно. По словам руководителя департамента развития онлайн-каналов Альфа-Банка Дамира Баттулина, проверка качества сбора биометрии на всей цепочке взаимодействия от банка до ЕБС позволит своевременно обнаружить возможную проблему на каком-то из этапов процесса, однако указанного автоматизированного решения от «Ростелекома» нет, и проверки станут дополнительной нагрузкой для сотрудников. «У нас работоспособность оборудования проверяется в среднем раз в час, а особенно критичные узлы — раз в десять минут, — отметили в банке «Открытие». — Однако названная мера может в дальнейшем перерасти в требование регулярно передавать техническую информацию о работе наших систем во внешний мир». Это необходимо тщательно обсудить со всеми потенциальными участниками сбора данных и детально проработать на предмет соблюдения мер информационной безопасности, отметили там. В ВТБ указывают, что необходимость отображения на фотографии всего лица клиента потребует корректировки процесса сбора биометрических образцов и организации рабочего места.