Минфин не видит риска возникновения «кредитной спирали» на российском рынке ипотечного кредитования, сообщил в пятницу журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.



«На данном этапе — нет. Мне кажется, что до этой «спирали» еще очень далеко. Мне кажется, что у нас такой проблемы нет», — сказал представитель Минфина.

Ранее на риск возникновения «кредитной спирали» в ипотеке указал Центробанк. Как сообщалось в «Обзоре финансовой стабильности» регулятора, рост ипотечного кредитования может выступить фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость — фактором дальнейшего роста кредитования. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в четверг, 30 мая, пояснила, что Банк России пока такой проблемы не видит, но следит за ситуацией.