Российские коммерческие банки пока не очень заинтересованы в проектном финансировании строительного сектора, констатировал замминистра Алексей Моисеев на съезде Ассоциации банков России.

«Банки не очень интересуются. Мы пока видим практически только государственные банки в этой области <…> конечно, нас это беспокоит», — сказал Моисеев.

Он констатировал, что пока только Сбербанк , ВТБ и «ДОМ.РФ» работают с застройщиками по открытию эскроу-счетов. Замминистра выразил уверенность, что проектное финансирование станет для банков «колоссальным бизнесом».

«Объем кредитов в середине 20-х годов, который должен быть выдан в этом направлении, должен составлять пять-шесть триллионов рублей. Никакой Банк ДОМ.РФ такой объем не потянет», — сказал Моисеев.

Напомним, изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта «Ипотека» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ.

