Банк России должен владеть акциями коммерческих банков не более пяти-семи лет, заявил на I съезде Ассоциации банков России глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, именно такие меры позволят снизить степень огосударствление банковского сектора. Так Костин прокомментировал разработку законопроекта о запрете госбанкам приобретать другие кредитные организации.



«Главным все-таки консолидатором банковского сектора является не ВТБ, а Центральный банк. Потому что за два года активы банков, которые мы купили, составили 450 миллиардов рублей, а Центральный банк прикупил банков или забрал аж на 6,5 триллиона. Да, это временная мера, но, как известно, ничего не бывает более постоянным, чем временное. Поэтому я предлагаю разработать меру, ограничивающую срок, когда Центральный банк может владеть акциями коммерческих банков. Пять лет или семь, чтобы какую-то законченность этому процессу придать», — сказал топ-менеджер.

Он напомнил, что ВТБ приобретает других игроков, следуя бизнес-логике. «Покупка банков не определяется логикой огосударствления, она определяется логикой бизнеса. Если нужно для бизнеса, мы покупаем, не нужно — не покупаем», — подчеркнул Костин.