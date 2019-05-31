Центробанку стоит не так резко вводить обязательные требования для банков по оценке долговой нагрузки заемщиков, заявил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, следует еще год вести лишь мониторинг показателя PTI, который отражает отношение ежемесячного платежа по кредитам к ежемесячным доходам клиента.



«Политика ограничения рисков в потребительском кредитовании нам понятна. Это стандартная практика макропруденциального регулирования. В то же время у нас этот показатель вводится в первый раз. Важно, чтобы он не стал фактором, ограничивающим здоровое развитие темпов кредитования, особенно ипотечного. В этой связи считаю целесообразным вести мониторинг этого показателя в течение года, а за это время подготовить необходимую нормативную базу для этих целей», — сказал Костин, выступая на I съезде Ассоциации банков России.

В ответ на предложение Андрея Костина председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что регулятор не будет откладывать введение PTI.

«Этот момент уже назрел, если не перезрел», — сказала она.

С 1 октября 2019 года российские банки будут обязаны рассчитывать показатель предельной долговой нагрузки заемщика (PTI), учитывая обязательства должника перед другими кредиторами. ЦБ в I квартале 2019 года зафиксировал рост выдачи ссуд заемщикам с PTI более 80% до 9,7% с 5% в IV квартале 2018-го. В регуляторе не исключали, что это может быть связано с грядущим изменением правил выдачи потребкредитов.