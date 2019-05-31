Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала банк «Восточный» на 350 тыс. рублей за СМС-рассылку с рекламой кредита. Об этом сообщается в опубликованном на сайте службы релизе.

«Московское областное УФАС России признало банк нарушившим часть 7 статьи 5 и часть 3 статьи 28 Закона о рекламе, при распространении СМС-рекламы кредита без указания всех существенных условий, влияющих на его фактическую стоимость», — говорится в сообщении.

ФАС напоминает, что в соответствии с частью 6 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, распространение кредитной организацией рекламы услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа, содержащей хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющих на нее — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.