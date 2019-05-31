Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала МТС нарушившим законодательство о рекламе и выдала предписание прекратить недостоверную рекламу тарифа «Тарифище», сообщает пресс-служба ведомства.



Поводом стало распространение рекламы тарифа «Тарифище» на телевидении, радио и рекламных конструкциях в период с августа по ноябрь 2018 года на территории Российской Федерации. Комиссия службы пришла к выводу, что рекламные сообщения формируют у потребителей представление о том, что тариф действует на всей территории РФ без исключения. А важная информация о том, что тариф действовал в зоне покрытия мобильного оператора, но не по всей территории России, в рекламе отсутствует.

«В рекламе сделан акцент на сохранении стоимости оказываемых услуг и условий тарифа в поездках по России. Однако, надлежащим образом не указано о непредоставлении услуг в ряде регионов страны. Это вводит потребителей рекламы в заблуждение, так как они ожидают иные условия предоставления услуг, за это реклама и была признана незаконной», — прокомментировала решение комиссии начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.



На основании этого реклама признана вводящей в заблуждение, поскольку часть существенной информации в ней отсутствует.

Материалы разбирательства переданы для возбуждения административного дела с целью назначения штрафа, размер которого может составить от 100 до 500 тыс. рублей.

