Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг екатеринбургского СКБ-Банка до уровня «ruВ+». По рейтингу установлен «развивающийся» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruВВ-» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в релизе «Эксперт РА», «понижение рейтинга связано с ухудшением оценки агентством позиции банка по капиталу на фоне роста объема непрофильных активов, справедливая стоимость которых в значительной мере зависима от экономической конъюнктуры, а также ожидаемого создания резервов на возможные потери по проблемным активам». «С другой стороны, принимаются во внимание планы акционеров по поддержанию капитальной позиции банка. «Развивающийся» прогноз отражает критичность своевременной реализации указанных мер для соответствия банка текущему рейтинговому классу», — указывают аналитики.

«Рейтинг банка обусловлен слабыми качеством активов и запасом по капиталу, удовлетворительными оценками рыночных позиций и ликвидности, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления. Умеренно положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны аффилированных структур в случае необходимости», — говорится в релизе.

В числе прочего поясняется, что агентство консервативно оценивает систему корпоративного управления банка в связи с ростом объема непрофильных активов, качество которых затруднительно оценить, а также по причине высокой концентрации кредитного риска на аффилированных структурах на групповой основе. Агентству был представлен прогнозный баланс и отчет о прибылях и убытках банка только на период до конца 2019 года. Озвученные руководством планы на среднесрочную перспективу предполагают акцент как на потребительском кредитовании, так и на инструментах, которые позволят усилить комиссионную составляющую финансового результата (это гарантийный бизнес и расчетно-кассовое обслуживание МСБ в рамках проекта «ДелоБанк»).

Кроме того, на днях «Эксперт РА» подтвердило рейтинг столичного банка «Кремлевский» на уровне «ruB», сохранив «стабильный» прогноз по рейтингу.



В соответствующем сообщении указывалось, что рейтинг банка обусловлен слабой оценкой его рыночных позиций (в том числе негативное влияние на рейтинг оказывает специфика бизнес-модели банка, связанная с размещением значительной части средств в активы с пониженной доходностью и резким ростом портфеля гарантий), адекватным буфером капитала при приемлемой способности к его генерации, удовлетворительными качеством активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления. По последнему пункту, в частности, отмечалась недостаточная степень независимости топ-менеджмента от собственников банка; также агентство обратило внимание на факт длительного нахождения руководителя банка в статусе временно исполняющего обязанности председателя правления (с февраля 2016 года).