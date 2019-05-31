Транскапиталбанк запустил сервисы GooglePay, SamsungPay и GarminPay для держателей своих карт Visa, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь держатели карт банка смогут использовать свои смартфоны с NFC и часы Garmin для совершения бесконтактных платежей. Владельцы ряда аппаратов Samsung смогут также оплачивать товары и услуги на любых терминалах, в том числе и тех, которые не поддерживают бесконтактную оплату», — отмечается в релизе банка.

Держателю карты, подключившему услугу достаточно поднести свое устройство к терминалу, чтобы совершить платеж. Привязка карты к мобильному устройству занимает несколько минут. При этом уровень безопасности платежей с помощью смартфонов или часов существенно выше, чем при использовании обычной пластиковой карты, замечают в банке.

Через некоторое время клиентам банка станет также доступен сервис Apple Pay.