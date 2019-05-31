Тем не менее, российские торговые потоки корректировались гораздо медленнее – доля торговых операций в долларах, хотя и снижалась, но пока составляет 67% российского совокупного экспорта и 36% – импорта. При этом, снижение роли доллара не привело к соответствующему увеличению роли рубля – возможности России повышать использование рубля в торговле, главным образом, связаны с торговлей с Евразийским экономическим союзом, на долю которого приходится всего 8% российской внешней торговли.

Доллар все еще обслуживает 67% российского экспорта и 36% импорта: Из-за санкций Россия стала искать способы дедолларизации: на протяжении 2018 г. ЦБ сильно изменил структуру своих резервов, сократив долю долларов с 46% до 23% и увеличив долю в евро с 22% до 32%, а долю китайского юаня с 3% до 14%. Но для торговых потоков изменения происходят гораздо медленнее, и зависимость от доллара все еще остается сильной. Хотя доля доллара в обслуживании российского экспорта снизилась с 80% в 2013 году, она все еще составляет 67% в 2018 году, при этом доля евро выросла с 9% до 17% за аналогичный период и сейчас превышает долю рублей в экспортных сделках (см Рис. 1). В части импорта ситуация изначально была более благоприятной – на долю долларовых операций приходилось всего 41% совокупного импорта в 2013 г. против 30% на долю операций в евро и 28% – в рублях. Однако коррекция с 2013 г. была весьма умеренной: на торговые операции в долларах все еще приходится 36% совокупного импорта, тогда как доля сделок в евро – 30% – не изменилась (см Рис.2). В целом складывается впечатление, что, во- первых, дедолларизация торговли в целом происходит не так быстро, как это произошло на государственном уровне; во-вторых, доля доллара в экспортных потоках остается высокой, отражая высокую долю сырьевого экспорта – на нефтегазовый экспорт пришлось 60% совокупного экспорта в 1К19 и 59% по итогам 2018 г.; наконец, снижение доли долларов совсем не обязательно приводит к росту доли рублей в международных торговых операциях.

Торговля с Китаем замещает снижение товарооборота с ЕС, но высокая доля нефти в торговле России с обеими странами препятствует дедолларизации: Валютная структура российской торговли не связана напрямую с географией, так как примерно две трети российских торговых операций сосредоточено в трех направлениях – ЕС, Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Китае. ЕС по-прежнему является главным торговым партнером России, за последние 10 лет - на его долю в среднем приходится 45% российского торгового оборота; Россия все еще направляет примерно 45% своего экспорта в ЕС, сократив, впрочем, долю импорта из ЕС до менее 40% в последние годы. Этот рынок, судя по всему, замещается торговлей с Китаем (см Рис 3): с 2008 г. российский экспорт в Китай вырос более чем в два раза в номинальном выражении и сейчас на него приходится 12% всего российского экспорта, тогда как доля Китая в российском импорте сейчас составляет 22%. Тем не менее, статус этих двух торговых партнеров различен в том смысле, что торговый баланс России с ЕС всегда является профицитным ($116 млрд в 2018 г., что очень близко к $133 в 2008 г.), тогда как российский торговый баланс с Китаем был дефицитным и вышел на профицит в $4 млрд только в 2018 г. (см Рис 4). Тем не менее, в торговле России с обеими этими странами сохраняется высокая доля нефтегазовых товаров (77% российского экспорта в ЕС и 57% – в Китай в 2016-2017 гг.), объясняя высокий уровень долларизации российских торговых потоков. На торговлю с Евразийским экономическим союзом у России приходится около 8% совокупных объемов как экспорта, так и импорта; эта цифра почти не изменилась за последние 8 лет. Тем не менее, этот рынок заслуживает пристального внимания, так как он органичен для проникновения рубля в качестве платежного инструмента.

Торговля с ЕАЭС – естественный сегмент для дедолларизации, но доля торговых сделок в рублях уже и так высока: Ожидалось, что ставка на дедолларизацию могла привести к изменению структуры валют торговли на трех упомянутых ранее основных направлениях российской торговли в 2018 г. Рынок ЕАЭС, несмотря на свой небольшой объем, выглядел первым кандидатом на снижение доли доллара: доля рубля в торговых сделках с этим регионом превышала среднюю уже в 2013 г. и составила 53% в 2013 г. в части экспорта и 61% – в части импорта. К 2018 году эти цифры действительно выросли до 70% и 77% соответственно, заменив доллар, однако основной скачок в использовании рубля произошел в 2014 г. по экспорту и до 2017 г. – по импорту (см Рис. 5). Иными словами, изменений в валютной структуре торговли последние два года не наблюдалось, и доля рубля в сделках с ЕАЭС уже является достаточно высокой; а дальнейший рост использования российской валюты, судя по всему, может произойти только в условиях роста объема торговли с этим регионом.

ЕС продвигает евро: Что касается ЕС, изменение валютной структуры торговли России с этим регионом, главным образом, было связано с ростом доли евро. Любопытный момент заключается в том, что главное изменение произошло в части экспорта, где доля сделок в евро подскочила с 18% в 2013 г. до 34% в 2018 г., тогда как в импорте изменение доли транзакций в евро было минимальным– с 46% только до 48% за аналогичный период (см Рис 6). Как и в случае с российской торговлей с ЕАЭС, основное изменение валютной структуры также наблюдалось до 2017 г.

Китай в торговле с Россией продвигает собственную валюту: Развитие российско-китайской торговли идет по несколько иному пути. Во-первых, хотя доля долларов в совокупных торговых сделках с Китаем снижается с 2013 г., она все еще сильно превышает средние показатели: она составляет 79% российского экспорта в Китай против 67% всего российского экспорта, и 72% российского импорта из Китая против 36% совокупного российского импорта. Как и в случае с ЕС, снижение долларов в торговле использовалось Китаем, чтобы стимулировать использование своей валюты – этот тренд особенно заметен в части российского импорта. Российский импорт из Китая сейчас на 19% номинирован в так называемых «прочих валютах», тогда как в 2013 г. на долю этого индикатора приходилось всего 2% - мы считаем, что под «прочими валютами» следует понимать юань. Еще один важный момент заключается в том, что сильное ускорение роста доли юаня в торговых сделках стало происходить только в последние годы. (см Рис. 7-8).

Рост торговли с Китаем и замедление роста ненефтяного экспорта может приостановить дедолларизацию в 2019 г.: В целом из анализа валютной структуры торговли можно сделать два вывода. Первый касается оценки усилий по дедолларизации. Для экономики в целом дедолларизация не является столь простой задачей как для правительства или монетарных властей, и доля торговли в долларах все еще является значительной, особенно в части экспорта. Снижение доли доллара в торговых потоках более активно происходило до 2017 г. и замедлилось в 2017-2018 гг., несмотря на совсем недавнее усиление дискуссии по поводу дедолларизации. Второй вывод касается перспектив. Складывается впечатление, что наилучший способ снизить долю доллара в торговле – это диверсифицировать экспорт, в данный момент все еще очень зависимый от нефти: однако ненефтяной экспорт вырос всего на 0,5% г/г в 1К19 против роста 14% г/г в 2018 г., что свидетельствует о том, что в 2019 г. снизить долю доллара в экспорте может быть сложно. Расширение российской торговли с Китаем также может играть в пользу сохранения высокой доли доллара в торговле, так как торговля с Китаем – наиболее долларизированный рынок в сравнении с другими регионами российской торговли (см Рис 9). Чтобы продвигать роль рубля в торговых операциях, Россия должна развивать торговлю с ЕАЭС, где на торговые операции в рублях приходится 72% совокупных торговых сделок (см Рис 10): тем не менее, на этого торгового партнера все еще приходится менее 10% оборота российской торговли, и эта доля практически не менялась последние 10 лет.