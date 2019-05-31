Чистая прибыль банковской группы «Зенит» за Iквартал 2019 года выросла на 46% и составила 534 млн рублей, говорится в пресс-релизе организации.

Чистые операционные доходы за I квартал 2019 года выросли на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2 трлн 954 млн рублей.

«Ключевыми факторами положительного финансового результата стали рост чистого комиссионного дохода (+29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и меньшие расходы на резервы (снижение ожидаемых кредитных убытков составило 725 миллионов рублей с начала 2019 года)», — отмечается в сообщении.

Общий норматив достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского соглашения составил 17,0%, норматив достаточности капитала первого уровня — 11,2%.