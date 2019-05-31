Стоимость июльских фьючерсов нефти Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель впервые с 14 февраля, свидетельствуют данные Международной биржи ICE.

К 12:02 мск стоимость барреля нефти Brent падала на 2,08%, до 63,99 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI впервые с 8 марта опустилась ниже 55 долларов за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI по состоянию на 12:21 мск снизилась на 3,04%, до 54,87 доллара.

«Нефть рухнула... после публикации свежих данных о запасах и добыче нефти в США. Добыча, согласно недельным данным, поднялась до 12,3 миллиона баррелей в сутки. Запасы несущественно, на 0,3 миллиона баррелей, снизились, но выше на 9,7% уровней годом ранее. Наблюдая за тем, как растет доля США на энергетическом рынке, в России все менее склонны придерживаться квот на добычу. Впрочем, желание ОПЕК и России договариваться обратно пропорционально цене на нефть. Два пятипроцентных обвала в предшествующие два четверга наводят на мысли о возможном повторении сценариев прошлых лет. Напомним, в 2014—2015 годах нефть потеряла 75% от цены, а в конце 2018 — 42%, остановившись только после договоренности ОПЕК+ сократить добычу», — комментируют аналитики FxPro.