Центральный Банк России с 1 июля 2019 года повысит на 1 процентный пункт нормативы обязательных резервов по валютным вкладам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

«Банк России принял решение о повышении с 1 июля 2019 года на 1 процентный пункт нормативов обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций — до 8%», — сообщил регулятор.

Данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций, отмечает ЦБ.

Другие нормативы обязательных резервов оставлены без изменений.

В апреле регулятор уже заявлял о намерении ужесточить требования к валютным вкладам в связи с их ростом. Данная мера позволит сохранить тенденцию к девалютизации банковских балансов, отмечала ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.