Как отметили в Центробанке, к концу 2019 года все отделения банков установят для этого необходимое оборудование.
ЦБ РФ планирует ко II кварталу 2020 года ввести обязанность для банков предоставлять финансовые услуги населению посредством системы удаленной идентификации на основе биометрических данных. Об этом заявил в пятницу на презентации проекта в Южном управлении ЦБ РФ начальник управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин, передает ТАСС.
Сбор биометрических данных в банках уже является обязательной услугой, для населения это пока добровольное решение. На данный момент сбор биометрических данных осуществляют в 146 банках в России, планируется, что к концу 2019 года все отделения банков установят необходимое оборудование и будут проводить данную процедуру.
«В части обязательности использования удаленной идентификации при предоставлении услуг такие нормы мы будем вводить в законодательство, будем стимулировать возможность получения гражданами услуг в удаленном канале… Сейчас пять банков уже оказывают такие слуги в удаленном канале. Мы предполагаем, что обязательным может стать второй квартал следующего года», — сказал Дубынин.
Он уточнил, что по системе удаленной идентификации уже работают Тинькофф Банк, Совкомбанк, Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк и Почта Банк. «Вводим право для банков с базовой лицензией отсрочить внедрение единой биометрической системы в свою деятельность вплоть до начала 2021 года», — добавил он.
По словам Дубынина, внедрение системы удаленной идентификации планируется и в других секторах экономики, таких как образование, медицина и транспорт, также ведутся переговоры с аэропортами.
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