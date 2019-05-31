Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего бенефициара Инвестбанка Сергея Мастюгина по ходатайству полицейского следствия. Ему инкриминируется преднамеренное банкротство, сообщила газета «Коммерсант».

Как указывает издание, Сергей Мастюгин был задержан Следственным комитетом РФ у себя дома в Москве в мае 2015 года. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Басманный райсуд определил Мастюгина в СИЗО. Как уточняется, сначала Сергей Мастюгин и и. о. председателя правления Инвестбанка Ольга Боргардт проходили свидетелями по делу о крупных хищениях, которым занимались полицейские. Позже материалы расследования были переданы в СК РФ, изменилась и квалификация действий фигурантов. В итоге в деле появились три статьи Уголовного кодекса РФ — о растрате, злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве. Однако через некоторое время эпизод с преднамеренным банкротством был выделен в отдельное производство.

Суть версии следствия сводилась к тому, что банкиры незаконно вывели со счетов Инвестбанка 1,5 млрд рублей, принадлежащих Фонду содействия реформированию ЖКХ.

Кроме того, Мастюгин незадолго до отзыва лицензии, заведомо зная об ухудшающемся финансовом состоянии банка, дал распоряжение Ольге Боргардт снять без проведения надлежащих проверок обременение с ценных бумаг на 800 млн рублей, которые были предоставлены банковской организации в качестве залога. В 2017 году Таганский суд Москвы приговорил Мастюгина к восьми годам колонии, а Боргардт — к шести годам.

Агентство по страхованию вкладов подало к нескольким лицам, контролировавшим банк, субсидиарный иск на сумму около 40 млрд рублей.



Тем временем уголовное дело о преднамеренном банкротстве было передано для дальнейшего расследования столичной полиции, которая и обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения Мастюгину. Она требуется для проведения следственных действий в столице с его участием.