Банковская Группа ЗЕНИТ показала положительный финансовый результат за первый квартал 2019 года в размере 534 млн рублей, что на 46% лучше финансового результата за аналогичный период прошлого года. Чистые операционные доходы за первый квартал 2019 года выросли на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2 954 млн рублей.

Ключевыми факторами положительного финансового результата стали рост чистого комиссионного дохода (+29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и меньшие расходы на резервы (снижение ожидаемых кредитных убытков составило 725 млн рублей с начала 2019 года).

Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах составила всего 3,2% по состоянию на 31 марта 2019 года.

Группа продолжает меры по повышению качества кредитного портфеля. Доля кредитов второй и третьей стадии в соответствии с МСФО 9 в общем кредитном портфеле снизилась и составила 6,9% (против 8,0% на 1 января 2019 года), отношение таких кредитов к капиталу составило 41,3% (против 54% на начало года).

Банковская группа ЗЕНИТ поддерживает высокие показатели достаточности капитала. Общий норматив достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского соглашения составил 17,0%, норматив достаточности капитала первого уровня — 11,2% (при нормативных значениях 8% и 6%, соответственно).

Динамика кредитных рейтингов Банка ЗЕНИТ

В декабре 2018 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку ЗЕНИТ на уровне ruА- со стабильным прогнозом.

20 февраля 2018 Международное агентство Moody's Investors Service подтвердило банку рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте на уровне «Ba3» и изменило прогноз по рейтингу с негативного на позитивный.

В декабре 2018 Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «ВВ» со стабильным прогнозом.