Ежегодное мероприятие традиционно собрало представителей ведущих игроков отрасли – федеральных и региональных кредитных организаций, банковских ассоциаций и профильных СМИ. Банк «Возрождение» стал победителем в номинациях «За высокий уровень корпоративного управления» и «За вклад в реализацию проектов реального сектора экономики».

Диплом лауреата Премии в номинации «За высокий уровень корпоративного управления» получила Директор Департамента корпоративного управления и развития, Корпоративный Секретарь Совета директоров банка «Возрождение» Ирина Демидова.

Соблюдение высоких стандартов и принципов корпоративного управления, прозрачности деятельности органов управления Банка для миноритарных акционеров является ключевым фактором успешной работы корпоративной структуры Банка. В 2018 году банк «Возрождение» сменил ключевого акционера, и именно высокий профессионализм корпоративной команды позволил Банку успешно сопроводить структурные изменения и процессы, связанные со сменой акционера и формированием нового состава органов управления. В результате Банк России официально подтвердил соответствие корпоративного управления Банка необходимым стандартам с точки зрения рисков концентрации и доступности информации.

В номинации «За вклад в реализацию проектов реального сектора экономики» Директор департамента анализа, координации и продуктового развития банка «Возрождение» Антон Филякин получил диплом за продукт «Международный факторинг».

Главным достижением является запуск и успешная реализация данного продукта: на сегодняшний день только банк «Возрождение» профинансировал поставки одного клиента на сумму 60 млн руб. и в настоящее время готовится к проведению еще ряда сделок на сумму свыше 300 млн руб., в то время как в 2017 году всего в РФ по международному факторингу было профинансировано поставок на 2,5 млрд руб. Качество и высокие темпы международного факторинга банка «Возрождение» были также неоднократно отмечены профильными рейтингами.

Премия была учреждена в 2004 году журналом «Банковское дело» при поддержке Комиссии по банкам и банковской деятельности РСПП, Ассоциации региональных банков России, Ассоциации российских банков. В этом году Премия была приурочена к 25-летию журнала «Банковское дело».